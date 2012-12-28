北京立法严惩无良食品生产经营者

路透上海12月28日 - 新华社报道称，北京市将实施严厉的食品安全法律，惩处违规食品企业。这是中国改善食品安全记录的一个重要措施。

上海市周三宣布将推出食品安全“黑名单”制度，存在11种食品安全违法犯罪行为的企业将被列入“黑名单”。

报道称，根据北京市人大常委会周四表决通过的新修订的《北京市食品安全条例》，北京市食品生产经营者生产经营有毒、有害食品，对人体健康造成严重后果、构成犯罪的，终身不得从事食品生产经营活动。该条例将于2013年4月起施行。

根据新条例，对被吊销食品生产、流通或者餐饮服务许可证负有责任的单位主要负责人、直接负责的主管人员以及直接责任人，五年内不得从事食品生产、经营和管理工作。

事实证明，中国的食品安全问题很难根除，即便政府多次强化现行法律并改变对中国企业的态度。

地沟油、牛奶中的致癌物以及假鸡蛋等事件频频见诸媒体。2008年，三聚氰胺毒奶粉事件造成至少六名儿童死亡，近30万儿童致病。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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