食品价格波动难影响货币政策 短期全面放松可能不大--中金

路透北京6月16日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，尽管猪肉和国际粮食价格上涨会推升CPI涨幅短期上升，但总体通胀压力仍然不大，政策将延续目前的定向宽松走势，货币条件将有所改善。

中金在报告中指出，决定“猪周期”和中国食品价格长期走势的更重要因素是货币增速和总需求扩张力度。

“在货币增速小幅回升、总需求扩张仍弱的态势下，预计下半年CPI通胀温和回升，PPI难以走出通缩。”报告表示。

统计局最新数据显示，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，自18个月低点回升，PPI通缩持续，不过降幅缩窄。

结合上周五公布的其它宏观经济数据，中金指出，定向宽松初见成效，5月经济增长有所企稳，不过房地产销售和投资依旧疲弱，并拖累制造业投资和进口。 他们预计下半年房地产投资继续下行的可能性大。虽然经济环比增速在政策放松的支持下将继续改善，但同比增速受去年基数影响仍将小幅下滑。中金维持二季度GDP同比增速7.4%的判断，下半年GDP同比增速在房地产投资放缓和去年高基数的基础上可能小幅下降。

中金预计，由于当前经济增长企稳，短期出台全面降准、降息等大力度的刺激政策的可能性进一步下降。全面的政策放松需要看到更坏的经济数据。未来政策将以定向降准、再贷款、定向财政投放和符合宏观审慎监管框架的定向宽松措施为主。

中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。周五公布的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)

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