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时事要闻 | 2014年 8月 5日 星期二 10:18 BJT

福喜集团证实上海福喜六高管被刑拘

路透8月4日 - 福喜集团(OSI Group)周一证实，上海福喜公司六名员工被上海警方刑事拘留。

福喜集团在声明中表示，中国警方刑拘了上海福喜的几名员工，这是政府部门对其公司调查的一部分。

新华社报导称，上海市副市长、市公安局长白少康在参加上海广播电台节目时透露，引发国内外广泛关注的上海“福喜事件”，目前已经有6名高管被刑拘。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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