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时事要闻 | 2011年 12月 20日 星期二 17:35 BJT

中国逮捕52名地沟油制贩者

路透北京12月20日电---新华社周二报导称，中国警方逮捕了52名地沟油制贩者。

报导称，自2010年以来，江西省环宇生物柴油有限公司大量收购餐厨废弃油脂生产"饲料混合油"，并销往广东省东莞市一家企业进行深加工，随即被销往周边区域的餐厅。

最近几年，中国时常出现食用油安全丑闻，地沟油照片在网上广泛流传，政府解决食品安全问题的努力受挫。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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