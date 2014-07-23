上海警方对福喜公司立案调查 5人被刑拘

路透7月23日 - 上海警方表示，公安食药侦总队已对上海福喜事件进行立案调查，警方已依法对5名涉案人员采取了刑事拘留。上海福喜公司是麦当劳(MCD.N)、百胜集团旗下肯德基(YUM.N)以及星巴克(SBUX.O)等外国品牌的供应商之一。

上海福喜公司被爆出向中国和日本客户提供过期肉的丑闻后，麦当劳、百胜集团以及很多其他全球知名品牌将产品下架。（完）