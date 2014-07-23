版本:
中国
时事要闻 | 2014年 7月 23日 星期三 14:14 BJT

上海警方对福喜公司立案调查 5人被刑拘

路透7月23日 - 上海警方表示，公安食药侦总队已对上海福喜事件进行立案调查，警方已依法对5名涉案人员采取了刑事拘留。上海福喜公司是麦当劳(MCD.N)、百胜集团旗下肯德基(YUM.N)以及星巴克(SBUX.O)等外国品牌的供应商之一。

上海福喜公司被爆出向中国和日本客户提供过期肉的丑闻后，麦当劳、百胜集团以及很多其他全球知名品牌将产品下架。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐