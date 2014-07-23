上海警方对福喜公司立案调查 5人被刑拘（更新版）

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透上海7月23日(记者 Adam Jourdan) - 上海警方周三表示，公安食药侦总队已对上海福喜事件进行立案调查，警方已依法对5名涉案人员采取了刑事拘留。上海福喜公司是麦当劳(MCD.N)、百胜集团旗下肯德基以及星巴克(SBUX.O)等外国品牌的供应商之一。
上海警方在声明中表示，上海福喜食品有限公司负责人、质量经理等5名涉案人员被依法刑事拘留。
上海福喜公司被曝出向中国和日本客户提供过期肉的丑闻后，麦当劳、百胜集团(YUM.N)以及很多其他全球知名品牌纷纷将产品下架。
新华社早些时候援引上海市食药监局副局长顾振华的说法称，这次事件并非个人行为。他说：“我们发现公司的一些违法行为，并非某个人的行为，而是公司有组织的一个安排。”
上海市食药监局在另一份声明中表示，已封存了上海福喜的可疑肉类产品愈1,000吨，还封存了其所服务客户的相关产品总计约100吨。
福喜母公司美国OSI称，对于此事感到震惊，并称正在调查此事。
路透周三联系到OSI一名中国官员，但其拒绝进一步置评。
OSI河北一间食品加工厂的一名员工周三对路透表示，该厂的监管十分严格，所有员工都需身穿特殊服装，且经常会有现场突击检查。
他说，他所在的工厂依然在运营，尽管政府有过几次检查。
日本7&I控股公司(3382.T)发言人表示，上海店面出售的两款汉堡产品使用了福喜公司提供的肉类。这两款产品周一已经下架。
日本大型连锁便利店全家（FamilyMart）(8028.T)发言人称，该公司本月才开始与上海福喜公司达成供应协议，在日本大约1万间店铺中出售“蒜味鸡块” (Garlic Nugget)产品。另一款名为“爆米花鸡”(Popcorn Chicken)的产品本周开始主要在东京进行试售。这两款产品周二均已停售。该公司称，目前没有收到客户因食用这些产品而生病的报告。
日本麦当劳(2702.T)周二称，公司有五分之一的麦乐鸡使用福喜原料生产，周一已停售该产品。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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