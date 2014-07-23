上海警方对福喜公司立案调查 5人被刑拘（更新版）

路透上海7月23日(记者 Adam Jourdan) - 上海警方周三表示，公安食药侦总队已对上海福喜事件进行立案调查，警方已依法对5名涉案人员采取了刑事拘留。上海福喜公司是麦当劳(MCD.N)、百胜集团旗下肯德基以及星巴克(SBUX.O)等外国品牌的供应商之一。

上海警方在声明中表示，上海福喜食品有限公司负责人、质量经理等5名涉案人员被依法刑事拘留。

上海福喜公司被曝出向中国和日本客户提供过期肉的丑闻后，麦当劳、百胜集团(YUM.N)以及很多其他全球知名品牌纷纷将产品下架。

新华社早些时候援引上海市食药监局副局长顾振华的说法称，这次事件并非个人行为。他说：“我们发现公司的一些违法行为，并非某个人的行为，而是公司有组织的一个安排。”

上海市食药监局在另一份声明中表示，已封存了上海福喜的可疑肉类产品愈1,000吨，还封存了其所服务客户的相关产品总计约100吨。

福喜母公司美国OSI称，对于此事感到震惊，并称正在调查此事。

路透周三联系到OSI一名中国官员，但其拒绝进一步置评。

OSI河北一间食品加工厂的一名员工周三对路透表示，该厂的监管十分严格，所有员工都需身穿特殊服装，且经常会有现场突击检查。

他说，他所在的工厂依然在运营，尽管政府有过几次检查。

日本7&I控股公司(3382.T)发言人表示，上海店面出售的两款汉堡产品使用了福喜公司提供的肉类。这两款产品周一已经下架。

日本大型连锁便利店全家（FamilyMart）(8028.T)发言人称，该公司本月才开始与上海福喜公司达成供应协议，在日本大约1万间店铺中出售“蒜味鸡块” (Garlic Nugget)产品。另一款名为“爆米花鸡”(Popcorn Chicken)的产品本周开始主要在东京进行试售。这两款产品周二均已停售。该公司称，目前没有收到客户因食用这些产品而生病的报告。

日本麦当劳(2702.T)周二称，公司有五分之一的麦乐鸡使用福喜原料生产，周一已停售该产品。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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