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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 13:56 BJT

标题新闻：美国肉类供应商OSI集团执行长周一下午在上海举行记者会

注：OSI集团是陷入食品安全丑闻的上海福喜食品有限公司的母公司

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