韩长赋：中国会增加一些粮食进口 但进口量不会大增

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
* 中国粮食进口量不会大幅增长
* 2020年谷物产量最低目标是5.5亿吨
* 农业补贴有提高空间
* 土地流转应有序，以保障农民权益
路透北京3月6日 -中国农业部部长韩长赋周四表示，中国粮食消费在增长，资源又有限，所以会适当地利用国际市场增加一些粮食进口，但基本的是要依靠自己。近几年进口量增加但总量不大，未来进口量不会大幅增长。
他在两会期间举行的新闻发布会称，2013年中国粮食已经经历了“十连增”，今年会继续坚持稳粮增收，确保粮食生产不滑坡，农民收入不徘徊。
“最近乌克兰局势动荡，引起了国际市场粮价的波动，说明国际粮食市场还是很脆弱的。我们十几亿中国人，不可能靠买饭吃、讨饭吃过日子，所以我们会增加一些进口，但是进口量不会大幅增长。”韩长赋称。
他表示，中国立足国内基本解决粮食的安全问题的政策是坚定不移的。去年底的中央农村工作会议，提出了新形势下的国家粮食安全战略，就是坚持“以我为主，立足国内，确保产能，适度进口，科技支撑。”
韩长赋表示，去年进口的1，300万吨粮食只占国内消费量的2.4%。况且真靠大量进口也靠不上。”全世界的粮食贸易量只有6,000亿斤，相当于中国产量的一半。大米是第一主粮，全世界的大米只有700亿斤，相当于国内消费量的1/4，不可能都卖给中国，所以对此还是清醒的。“
中国今年初发布的《中国食物与营养发展纲要》，其中提出到2020年中国粮食产量要确保稳定在5.5亿吨以上。韩长赋解释称，这一目标指的是小麦、水稻和玉米三种谷物，而且是一个最低的产量目标。中国2013年谷物产量为5.4275亿吨。
他提到，农业是基础，而中国农业资源又有限，农民收入又低，可以说农业是弱质的，农民是弱势的，应该继续增加对农业的补贴。欧美国家是40%，中国的直接补贴占到农民的收入只有3%左右。无论按照国情、政策还有WTO的要求，中国都有很大的补贴空间。
“今后政府财政还会增加补贴，新增的部分增量要进行调整，向新型农业经营主体倾斜，向种粮大户倾斜，向规模经营倾斜。”
中国去年农民直接补贴达1,600多亿元人民币，今年农业补贴还会增加。
**土地流转要有序**
针对三中全会提出土地改革，允许农村土地流转后一些地方出现的乱象，韩长赋表示，中国提倡要依法、自愿、有偿，使土地流转有序进行有序流转。最主要的是要保障农民的权益。
他解释，土地问题实际上是三块地，一块地就是农户的承包地，第二块地是农村集体建设用地，第三块地是农民的宅基地。乱象较多的主要是第一块地。
“因为地是农民的，是承包农户的，流转不流转，什么价格流转，流转多少时间应该由他说了算，流转的主体是农民，不是干部，这一点是必须明确的。”韩长赋称。
他提到，现在有一些地方下指标、定任务、赶进度，每年要流转多少，要提高多大比例，为了实现这个目标，就强迫命令也有了，行政推动也有了，所以农民不高兴，也带来一些地方的矛盾甚至不稳定。所以在土地流转中不能搞大跃进，不能搞强迫命令，要有序流转。
此外，不能农转非，包括工商企业到农村来，投资农业，但流转农民的土地必须搞农业，坚决禁止改变农地用途。
周三公布的今年两会报告提出，保持农村土地承包关系长久不变，抓紧土地承包经营权及农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作，引导承包地经营权有序流转，慎重稳妥进行农村土地制度改革试点。
在谈及转基因产品的安全问题时，韩长赋提到，农业部对转基因产品态度是谨慎的，慎重推广，确保安全。核心是健全法规，加强监管。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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