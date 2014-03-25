中国食品进口需求将保持强劲--JBS

路透圣保罗3月24日 - 全球最大肉类包装商JBS SA(JBSS3.SA)董事会主席JoesleyBatista称，该公司预计尽管中国经济成长放缓，但食品进口需求将保持强劲，该公司2014年向中国销售将增长20%。

他周一向记者表示，该公司2013年对中国销售额共计近20亿美元。

“中国正在经历的这种经济放缓，有时候会首先影响建筑业和基础设施业，”他称，“在食品领域，我们要说的是中国的社会包容性，它正在取得大量进步。”

JBS通过在美国和澳洲的子公司向中国销售牛肉。因担心疯牛病，中国2012年停止从巴西进口牛肉，但由于蛋白质需求上升，中国有望很快恢复进口。

该公司还从巴西、美国和澳洲向中国出口猪肉和鸡肉。

JBS将在周一稍晚公布2013年第四季获利。路透调查的五位分析师预估中值显示，该公司料获利3.74亿雷亚尔(1.612亿美元)，受助于南美牛肉需求旺盛。(完)

(编译 朱晓军；审校 王冠中)

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