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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 07:05 BJT

美国个股：麦当劳称其中国业绩受到食品安全丑闻的严重影响

自7月20日福喜丑闻爆发以来，麦当劳股价累计下跌了5.2%。

麦当劳控股(日本) 7月29日撤回年获利预测，因顾客对中国过期肉的担心导致销售每日减少15-20%。

麦当劳在日本拥有逾3,100家餐厅，此前预计2014年营业利润117亿日圆(1.15亿美元)。

这家全球最大的汉堡连锁店周一在文件中称，受波及市场占其总营收的约10%。

分析师称，麦当劳约15%的营业利润来自亚太、中东和非洲市场。

麦当劳发布业绩预警后，Janney Capital Markets分析师Mark Kalinowski将对该公司第三季的每股盈余预测下调0.03美元，至1.55美元，对第四季每股盈余预测下调0.01美元至1.43美元。(完) (编译 郑茵/王丽鑫； 审校 张涛)
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