中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月28日 - 福喜集团进行的内部调查显示，受丑闻重创的上海福喜的质量标准不达标。
福喜集团OSI Industries的总裁和首席运营官(COO)David McDonald周一在上海的记者会上表示，该公司将对上海的业务进行“大规模整改”，包括撤换高级管理人员。
公司将在未来三年投入1,000万元人民币(162万美元)在上海展开食品安全培训项目。
福喜在周末表示，“将召回上海福喜生产的所有产品”，并对现任和前任高管展开内部调查。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。