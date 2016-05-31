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中国财经 | 2016年 5月 31日 星期二 16:29 BJT

中国国家粮食局称国家临时存储大豆竞价交易会延期举办

路透北京5月31日 - 中国国家粮食局周二称，国家临时存储大豆竞价交易会延期举办。但相关通知并未给出延期举办的理由。

国家粮食交易中心援引国家粮食局交易协调中心的通知作出上述表示。

“接国家有关部门通知，国家临时存储大豆竞价交易会延期举办。”通知称。

中国国家粮食局稍早称，定于6月1日（周三）在国家粮食局粮食交易协调中心及各省区市国家粮食交易中心举行国家临时存储大豆竞价销售交易会，数量为30.04万吨。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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