中国发布新规 举报食品药品违法最高可奖30万元

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京1月15日 - 据新华社周二报道，中国政府为打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全，对食品药品违法行为的投诉举报行为，最高可奖励30万元。
据报道，对于食品药品违法行为的投诉举报，经查证属实并依法作出处理后，将对举报人予以相应奖励。
尽管中国政府不断出手打击食品药品违法犯罪行为，仍无法摆脱中国食品安全困境。
媒体多次曝光了地沟油、致癌奶和假鸡蛋等事件。而2008年，三聚氰胺“毒牛奶”事件导致至少六名儿童死亡，近30万人患病。
上周，肯德基母公司百胜集团(YUM.N)就速生鸡问题处理不当向中国消费者道歉。
中国政府去年12月表示，将出台新的严厉法规，严惩违反食品安全法的企业，这是中国控制食品安全的重要举措。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)