中国发布新规 举报食品药品违法最高可奖30万元

路透北京1月15日 - 据新华社周二报道，中国政府为打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全，对食品药品违法行为的投诉举报行为，最高可奖励30万元。

据报道，对于食品药品违法行为的投诉举报，经查证属实并依法作出处理后，将对举报人予以相应奖励。

尽管中国政府不断出手打击食品药品违法犯罪行为，仍无法摆脱中国食品安全困境。

媒体多次曝光了地沟油、致癌奶和假鸡蛋等事件。而2008年，三聚氰胺“毒牛奶”事件导致至少六名儿童死亡，近30万人患病。

上周，肯德基母公司百胜集团(YUM.N)就速生鸡问题处理不当向中国消费者道歉。

中国政府去年12月表示，将出台新的严厉法规，严惩违反食品安全法的企业，这是中国控制食品安全的重要举措。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍

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