中国严惩地沟油犯罪 最高可判死刑

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透上海2月25日电---根据中国公安部发布的最新定罪量刑标准，涉及地沟油犯罪的最高可判处死刑。
根据通知，公安部承诺要严惩故意生产、运输和销售地沟油，并将地沟油当作“食用油”的相关单位和人员。
此前，中国警方对很多作坊工厂进行了一系列突袭。
通知称，在对“地沟油”犯罪定罪量刑时，要充分考虑到犯罪行为所产生的危害性及恶劣影响。对於民众反映强烈，给国家和民众造成重大损失的犯罪分子，可考虑判处死刑。
对地沟油的打击也是中国严打食品安全违规行为的努力之一。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。