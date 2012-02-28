中国严惩地沟油犯罪 最高可判死刑

路透上海2月25日电---根据中国公安部发布的最新定罪量刑标准，涉及地沟油犯罪的最高可判处死刑。

根据通知，公安部承诺要严惩故意生产、运输和销售地沟油，并将地沟油当作“食用油”的相关单位和人员。

此前，中国警方对很多作坊工厂进行了一系列突袭。

通知称，在对“地沟油”犯罪定罪量刑时，要充分考虑到犯罪行为所产生的危害性及恶劣影响。对於民众反映强烈，给国家和民众造成重大损失的犯罪分子，可考虑判处死刑。

对地沟油的打击也是中国严打食品安全违规行为的努力之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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