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时事要闻 | 2013年 5月 16日 星期四 16:50 BJT

中国开展肉及肉制品专项治理行动

路透北京5月16日 - 新华社周四报道称，中国开始开展肉及肉制品专项治理行动，打击出售假冒、病死畜禽以及有毒有害肉制品的行为。

报道称，中国国务院食品安全办近日发出通知，要求各地各部门深入开展肉及肉制品专项治理行动，全面加强肉及肉制品质量安全监管。

“当前注水肉、假冒牛羊肉、病死畜禽等各类有毒有害肉制品违法犯罪活动引起社会广泛关注，”报道称。

“各级地方政府要加强组织领导，严厉打击假牛羊肉等违法犯罪行为。”

为解决食品安全问题，中国政府一再要求加强对食品加工地点的检查，但似乎收效甚微。

在最新的专项治理行动中，国务院还要求各地方政府利用好有奖举报制度。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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