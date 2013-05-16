中国开展肉及肉制品专项治理行动

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京5月16日 - 新华社周四报道称，中国开始开展肉及肉制品专项治理行动，打击出售假冒、病死畜禽以及有毒有害肉制品的行为。
报道称，中国国务院食品安全办近日发出通知，要求各地各部门深入开展肉及肉制品专项治理行动，全面加强肉及肉制品质量安全监管。
“当前注水肉、假冒牛羊肉、病死畜禽等各类有毒有害肉制品违法犯罪活动引起社会广泛关注，”报道称。
“各级地方政府要加强组织领导，严厉打击假牛羊肉等违法犯罪行为。”
为解决食品安全问题，中国政府一再要求加强对食品加工地点的检查，但似乎收效甚微。
在最新的专项治理行动中，国务院还要求各地方政府利用好有奖举报制度。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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