博客：中国食品安全监管为何总是慢半拍？

记者 Adam Jourdan/Clare Baldwin

检查人员今年夏初造访上海福喜食品有限公司（简称：上海福喜）时，该厂的生产线看起来井然有序，员工们身穿工服处理着鲜肉，主管们则密切留意着生产工序。而如今，上海福喜却沦为了一起国际性食品丑闻的主角。

该厂的一名员工对路透称，如果检查人员前一天突击检查，就会发现装着过期肉的蓝色塑料袋成堆地堆放在厂房的地上。该员工还称，过期肉经常被混入正品生产线，以加大产量削减成本。

“第二天，那些肉就不见踪影了--一定是有人给处理了。经理说，这是一次检查，”该员工说。由于无权向媒体谈及此事，该员工不愿透露姓名。

上海电视台曝光上海福喜使用过期原料生产加工食品后，监管部门在7月20日查封了上海福喜。警方随后对这起事件立案调查，并刑事拘留了五名涉案人员。

这起丑闻凸显了中国食品行业监管机构面临的挑战。受这起丑闻影响的主要是大型外国快餐品牌，譬如麦当劳(MCD.N)以及肯德基和必胜客的母公司百胜集团(YUM.N)。中国是百胜集团的最大市场，按店铺数量算是麦当劳的第三大市场。

在这些成千上万整洁明亮、被中国消费者认为供应品质可靠食品的餐厅背后，却是一个监管匮乏、审计不足的加工厂大军支撑的供应链。百胜集团光是在中国就有大约650家供应商。

2008年的三聚氰胺事件后，中国政府力争恢复消费者对本土规模达1万亿美元的食品加工行业的信心。但中国国家食品药品监督管理总局局长本周对《中国日报》称，食品安全形势“依然严峻”，现有监管体系“不起作用”。

中国食品检测行业规模预计到明年将超过80亿元人民币（12.9亿美元），提供食品检测服务的企业超过5,000家。企业高管称，该行业的监管力量非常紧张。

中国肉类协会副秘书长高观对路透称，食品安全法不健全，执法责任不明确，导致监管机构很难履行职责。

“在发达国家，人人遵守交通规则，红灯时停止通行，绿灯时通行。但中国不是这种情况，你过我也过，没人管什么灯。因此，在这样的特定环境下，像福喜这样的事情很难避免，”高观说。

上海福喜丑闻表明，大型外国品牌在监督自身供应链及加工厂方面存在软肋，不论是内部还是通过第三方审计机构，情况都是如此。

“对于质量控制审计，工厂通常都知道，并且做好了准备，”国际供应链理事会驻上海的执行董事Max Henry说。

审计人员对路透称，面对极端的价格压力，还有摇摆不定的劳动力，供应商经常试图向检查人员隐瞒不法行为，仅将工厂的特定部分展示给检查人员，或者带他们参观“虚假”工厂，因此相关报告很难展示供应商在合规方面的全面情况。

“他们（供应商）想给客户展示工厂的最好一面，因此在出现不法情况时，他们不得不隐藏起来，”必维国际检验集团（Bureau Veritas）驻亚洲的产品经理Evelyne Mazaleyrat说。

可以肯定，审计过程中存在漏洞的情况不只发生在中国。

“这是个倒坏的体系，”IEH Laboratories & Consulting Group执行长、微生物学家Mansour Samadpour说。他指出，审计通常都是提前安排好的，围绕公开的问卷调查进行。“这已经成为了人们对他们所售食品的安全性撒手不管的一种方式。”（完）