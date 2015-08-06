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时事要闻 | 2015年 8月 6日 星期四 11:25 BJT

中国最高法印发通知 要求严惩重处食品生产经营违法行为

路透上海8月6日 - 新华社周三报导称，中国最高人民法院近日印发通知，要求各级人民法院认真学习贯彻将于10月1日起施行的新食品安全法。

通知强调，在审理食品纠纷案件中，要坚持严惩重处的原则，正确运用惩罚性赔偿和连带责任的规定，向食品生产经营违法行为严格追责，让不安全食品的生产经营者付出沉重代价。

通知还称，对于利用自己网站销售食品者，应当承担经营者的民事责任。

新华社还援引最高人民检察院称，2014年1月至2015年6月，全国检察机关共立案查办食品安全领域渎职犯罪案件429件652人。（完）

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