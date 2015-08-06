中国最高法印发通知 要求严惩重处食品生产经营违法行为

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海8月6日 - 新华社周三报导称，中国最高人民法院近日印发通知，要求各级人民法院认真学习贯彻将于10月1日起施行的新食品安全法。
通知强调，在审理食品纠纷案件中，要坚持严惩重处的原则，正确运用惩罚性赔偿和连带责任的规定，向食品生产经营违法行为严格追责，让不安全食品的生产经营者付出沉重代价。
通知还称，对于利用自己网站销售食品者，应当承担经营者的民事责任。
新华社还援引最高人民检察院称，2014年1月至2015年6月，全国检察机关共立案查办食品安全领域渎职犯罪案件429件652人。（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。