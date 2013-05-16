中国开展肉及肉制品专项治理行动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月16日 - 新华社周四报导称，中国开始开展肉及肉制品专项治理行动，打击出售假冒、病死畜禽以及有毒有害肉制品的行为。
报导称，中国国务院食品安全办近日发出通知，要求各地各部门深入开展肉及肉制品专项治理行动，全面加强肉及肉制品质量安全监管。
“当前注水肉、假冒牛羊肉、病死畜禽等各类有毒有害肉制品违法犯罪活动引起社会广泛关注，”报导称。
“各级地方政府要加强组织领导，严厉打击假牛羊肉等违法犯罪行为。”
为解决食品安全问题，中国政府一再要求加强对食品加工地点的检查，但似乎收效甚微。
在最新的专项治理行动中，国务院还要求各地方政府利用好有奖举报制度。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。