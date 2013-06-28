中国扩大肉类蔬菜流通追溯体系试点

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月28日 - 中国正在扩大肉类及蔬菜流通追溯体系试点，加强对食品行业的监管。

地方政府根据该体系监控屠宰场和批发市场的产品，确保这些产品到达超市，并清除供应链上的无照供应商。

该体系试点城市目前有20个，将增加15个城市，包括北京市。商务部市场秩序司李振中副巡视员表示，年底前该体系将覆盖50个城市。

“屠宰场和零售商之间仍存在一些非法市场，他们试图解决这个问题，”法国家乐福超市中国质量和食品安全总监Xavier Bodenes说道。

“他们希望确保超市货架上的100吨产品是从屠宰场出来的那100吨产品。”

该体系使用可扫描的条形码和标签，将产品批次信息输入中心数据库。

Bodenes称，该体系运行良好，当局经常检查零售商是否键入货物的抵达。该体系已经帮助清除了供应链上的一些无照屠宰场。

李振中指出，新体系能够让当局“在几分钟内”召回可能有危害的产品，但未提供更多细节。其他官员拒绝置评。(完)