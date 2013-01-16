中国发布新规 举报食品药品违法最高可奖30万元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日 - 据新华社周二报导，中国政府为打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全，对食品药品违法行为的投诉举报行为，最高可奖励30万元。
据报导，对于食品药品违法行为的投诉举报，经查证属实并依法作出处理后，将对举报人予以相应奖励。
尽管中国政府不断出手打击食品药品违法犯罪行为，仍无法摆脱中国食品安全困境。
媒体多次曝光了地沟油、致癌奶和假鸡蛋等事件。而2008年，三聚氰胺“毒牛奶”事件导致至少六名儿童死亡，近30万人患病。
上周，肯德基母公司百胜集团 就速生鸡问题处理不当向中国消费者道歉。
中国政府去年12月表示，将出台新的严厉法规，严惩违反食品安全法的企业，这是中国控制食品安全的重要举措。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。