东莞查封"黑油"厂 老板或已出逃

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透1月5日电---东莞永隆食品厂被曝每天勾兑数吨"黑油"，可能销往方便面厂商，目前该厂已被查封。
当地政府发言人表示，执法人员周三查处该食品厂时，发现其老板似乎已经出逃。
媒体报导称，大豆油、棕榈油被该食品厂勾兑花生油香精，摇身就变成花生调和油，同时为油颜色好看又加入粗制棉油。根据东莞中堂镇政府声明，多个部门在媒体报导後联合查处永隆食品厂，在现场发现了花生油香精和粗制棉油。
《南方都市报》引述在永隆食品厂发现的资料报导称，该食品厂日产食用油近4吨，销往东莞、佛山、广州和深圳等珠三角城市。
报导称，永隆食品厂的食用油销往"康师傅"等品牌，并指出粗制棉籽油可造成生精细胞受损，但没有透露其他详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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