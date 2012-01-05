东莞查封"黑油"厂 老板或已出逃

路透1月5日电---东莞永隆食品厂被曝每天勾兑数吨"黑油"，可能销往方便面厂商，目前该厂已被查封。

当地政府发言人表示，执法人员周三查处该食品厂时，发现其老板似乎已经出逃。

媒体报导称，大豆油、棕榈油被该食品厂勾兑花生油香精，摇身就变成花生调和油，同时为油颜色好看又加入粗制棉油。根据东莞中堂镇政府声明，多个部门在媒体报导後联合查处永隆食品厂，在现场发现了花生油香精和粗制棉油。

《南方都市报》引述在永隆食品厂发现的资料报导称，该食品厂日产食用油近4吨，销往东莞、佛山、广州和深圳等珠三角城市。

报导称，永隆食品厂的食用油销往"康师傅"等品牌，并指出粗制棉籽油可造成生精细胞受损，但没有透露其他详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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