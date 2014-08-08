博客：食品安全恐慌让洋快餐与中国消费者渐行渐远

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Lisa Baertlein
中国出现的食品安全恐慌，正在考验着当地消费者对麦当劳(MCD.N)和百胜集团(YUM.N)等外国快餐品牌的忠诚度。百胜集团拥有肯德基和必胜客。
上海电视台曝光上海福喜食品有限公司（简称：上海福喜）使用过期原料生产加工食品，引发消费者对食品安全产生恐慌心理。
百胜集团周三表示，此事在过去10天已经对肯德基和必胜客餐厅的销售产生了“巨大的负面影响”。“如果对销售的重大影响继续存在，那将会对全年每股盈利产生实质影响，”该集团在向监管机构提交的报告中称。
百胜集团股价周四下挫近7%。中国是百胜集团的最大市场。
至少已有三家券商调降了对百胜集团2014年和2015年的利润预测。
加拿大皇家银行（RBC）分析师称，百胜集团6-8周在华销售会损失10-15%，同时还将该集团目标价从94美元调降至85美元。瑞银分析师称，消费者的初步反应比预想的激烈，该集团应当恢复月度数据的发布，以减少不确定性。
至于这起丑闻的影响，记者向麦当劳驻中国大陆及香港的高层寻求置评，未获得回复。受这起丑闻影响，日本麦当劳控股(2702.T)已改用其他鸡肉供应，周二并取消了全年财测。该公司一位高层称，由于这起丑闻，公司日销售额下降15-20%。
中国人口规模大，中产阶层日渐增多，加上经济快速增长，麦当劳和百胜集团都寄望中国市场能带动其长期增长。
“这两家公司很大程度上都指望中国带动其未来增长，”中欧国际工商学院兼职教授、咨询公司Collective Responsibility创始人Richard Brubaker称。“对于百胜集团而言，这确实是个问题，因为其曾在中国出过问题。至于麦当劳，这也是很严重的问题，导致其无法得到产品。”
***消费者小心翼翼***
路透记者周四在上海、北京及香港对60多名消费者进行了采访，其中有大约三分之二的受访者表示，他们至少在目前会减少前往麦当劳用餐。
“对于像我们这样的群体，经常在麦当劳和肯德基与朋友见面，”16岁的学生姚楠芳（音）在上海一家购物中心说。“我们还会去麦当劳，但会少点肉食。”
受访的香港消费者也表示，他们光顾麦当劳的次数可能减少，但由于价格便宜，因此也很难放弃。
“我眼下不常去麦当劳，但不会完全不去，因为他们的价格比其他餐馆便宜很多，”Nan Tang称自己一周去麦当劳两次。
上海电视台曝光上海福喜使用过期原料生产加工食品后，监管部门在7月20日查封了上海福喜。警方随后对这起事件立案调查，并刑事拘留了五名涉案人员。
2008年的三聚氰胺事件后，食品安全成为了中国消费者的心头大患。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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