《信报》：内地食安监控 须阻吓性严惩

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（7月28日社评）
愈来愈多商业机构以及政府部门注重公关形象，因此造就了一批公关人才成为形象顾问，部分被称为「政治化妆师」甚至「神奇化妆师」。然而吊诡的是，公关化妆愈来愈多，不代表公关灾难愈来愈少。最近就有两宗惨不忍睹的公关灾难，其一是港铁被揭发高铁工程延误，其二则是麦当劳的食品安全风波。
相较高铁工程延误，麦当劳的公关灾难肯定更加令人气愤，毕竟汉堡包和麦乐鸡是要吃进肚皮的，轻则有损健康，重则食物中毒。对于今次食品安全事件，香港麦当劳董事总经理黎韦诗昨日终于在记者会公开露面，向公众郑重道歉。不过，黎韦诗照稿宣读过简短声明，刚表示会改善沟通，话音未落便马上转身离开，略带一点落荒而逃之窘态。
关于这次事件，香港方面本来是可以做好公关形象防灾工作的，开诚布公就是了，从而避免陷入诚信危机的泥淖。可惜香港麦当劳选择讳莫如深的下策。
福喜在美国和世界各地设置超过30个分区办事处，可是不同地区的食品检测以及安全措施并不一致。例如美国福喜用X光检查食材有否含金属杂质，中国福喜并无相关措施。
同样是福喜，同样是麦当劳，在外国的水准安全可靠，来到中国则变成威胁健康的「黑心食品」，当中的分野大概是，中国官方的相关监管措施仍远远不如外国。
橘越淮而枳，包来华则腐，假使内地的黑心食品不再因为官僚贪污而祸国殃民，纯粹是华洋奸商欺骗顾客的结果，那么中国必须做好一点，就是像其他先进国家一样切切实实提升食品监控质素，否则公关灾难无可避免陆续有来。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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