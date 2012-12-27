上海拟推食品安全“黑名单”制度

路透上海12月27日 - 新华社报道称，上海将推出食品安全“黑名单”制度，11种食品安全违法犯罪行为的企业将被列入“黑名单”，并处以“最严”的处罚。

根据相关网上征求意见稿，11种食品安全违法犯罪行为的食品生产经营企业，将被列入上海市食品生产经营严重失信企业及有关责任人“黑名单”，其中包括使用非食用物质和原料生产食品，违法制售、使用食品非法添加物，或者使用回收食品作为原料生产食品的企业。

中国食品安全状况糟糕，地沟油、毒奶粉、假鸡蛋等消息常见诸报端。2008年发生的三聚氰胺事件，造成至少六名儿童死亡，近30万儿童患病。

周一，上海市食品药品监督管理局宣布了对供应美国百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)鸡肉产品的检测结果，称检测的八批样品中抗菌和糖皮质激素两大类指标均符合相关规定，其中一件样品疑似检出金刚烷胺。

上周，中央电视台曝光百胜集团旗下品牌肯德基所用鸡肉抗生素超标。此事令该集团遭到指责。

新华社报道称，上述规定有望在明年推出。报道援引上海市食品安全委员会办公室副主任顾振华的说法称，对被列入“黑名单”的食品生产经营企业，监管部门将依法按照上限给予行政处罚，有关责任人禁止在上海从事食品生产经营活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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