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路透中文国际短讯 | 2014年 8月 5日 星期二 14:30 BJT

福喜集团证实上海福喜六高管被刑拘

福喜集团周一证实，上海福喜公司六名员工被上海警方刑事拘留。新华社报道称，上海市副市长、市公安局长白少康在参加上海广播电台节目时透露，引发国内外广泛关注的上海“福喜事件”，目前已经有6名高管被刑拘。路透
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