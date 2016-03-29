东北三省和内蒙今年实施玉米价补分离新机制--粮食局

路透北京3月29日 - 中国国家粮食局网站刊登的新闻稿称，2016年在东北三省和内蒙将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制。

国家发改委经贸司副司长刘小南表示，今年的中央一号文件提出了改革的基本思路和和政策框架，即坚持市场化取向的改革与保护农民利益并重。具体到玉米收储制度改革有三个核心原则：市场定价、价补分离、保障农民合理收益。

一方面，玉米价格由市场形成，反映市场供求关系，调节生产和需求，生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购；另一方面，建立玉米生产者补贴制度，给予一定财政补贴，中央财政补贴资金拨付到省区，由地方政府统筹补贴资金兑付到生产者，以保持优势产区玉米种植收益基本稳定。

刘小南表示，此次改革，是希望更多发挥市场形成价格的作用，促进农业发展机制转变，让各类市场主体更好地参与市场竞争、适应市场竞争，提高农业竞争能力；促进农业结构调整，引导农民根据市场情况合理安排生产，推动生产向优势产区集中，向规模化、集约化方向发展，鼓励种好粮、卖好价，促进农业持续增收；促进流通业发展，调动玉米流通、加工整个产业链各环节的积极性，增加产业发展的活力和动力。

国家粮食局调控司副司长罗守全介绍，目前国内玉米阶段性过剩特征明显。据国家统计局统计，2015年全国玉米产量4,491.6亿斤，同比增加178.7亿斤，而2015年消费量仅在3,500亿斤左右。同时，国内外主要粮食品种已连续四年多价格倒挂，目前国内外玉米每吨价差高达600多元人民币。

2007年起，国家在东北地区实行玉米临时收储政策，有效保护了农民利益，但是由于国际粮价深度回落，国内粮价已成为全球“高地”，加上市场消费低迷，加工转化开工不足，玉米库存不断增加，东北等核心产区新粮收储矛盾和安全储粮压力比较突出。

中央农办一局副局长赵阳也表示，对于新疆棉花和东北地区正在进行的大豆目标价格改革试点，将继续跟踪总结，借鉴试点中取得的有益经验，为进一步完善改革方案提供参考。同时随着玉米收储制度改革的逐步推进，对于稻谷、小麦等品种，将在继续执行并完善最低收购价政策的基础上，抓紧研究后续改革方案。（完）