麦当劳、百胜等快餐连锁企业网上“晒”供应商

路透上海8月11日 - 应上海市监管部门的要求，包括麦当劳(MCD.N)和百胜(YUM.N)在内的五家快餐连锁企业在其中文官网公开了主要食品原料供应商信息。

上海食品药品监督管理局周六表示，已经多次约谈百胜、麦当劳、德克士、汉堡王、卡乐星等部分连锁餐饮企业，要求其在官网上公布本企业所有食品供应商、食品原料及相关资质材料。

上海福喜公司曾是这五家快餐连锁企业的供应商。

百胜中文网站公布的“供应商及产品原料一览表”显示，百胜在中国共有26家供应商，其中包括万州国际(0288.HK)和雨润食品集团(1068.HK) 的下属公司。

麦当劳官网首页的“麦当劳供应商相关资质及产品检测报告”中显示，其供应商按10类食物类别进行了细分。北京三元食品股份有限公司(600429.SS) 及广州九龙维记牛奶有限公司是麦当劳的主要乳制品供应商。

中国市场研究集团(China Market Research Group)的分析师Benjamin Cavender表示，通常情况下，出于竞争考虑，食品连锁企业都不愿公开供应商细节。

“这次，这些企业的举动或许很明智，他们想表明，企业对政府及消费者都是运作透明的。”

“但实际上，要想使形势真正好转，就必须对供应商进行更严格的直接监管，需要企业和政府两方面的努力。”（完）

编译：靳怡雯/王琛 发稿：王凤昌/王琛

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