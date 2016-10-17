中粮肉食锁定三名基石投资者 拟筹高至26亿港元--销售文件

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月17日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司锁定三名基石投资者，IPO（香港首次公开发售）拟筹高至26亿港元。
文件显示，中粮肉食设定招股价区间为每股2-2.65港元，初步拟发售9.756亿股新股，集资19.51-25.85亿港元，主要用于扩建养殖及饲料设施、偿还贷款及扩大销售网络。
该公司锁定中国人寿集团、中国人寿富兰克林以及海尔集团为基石投资者，认购金额分为2,000万美元、1,000万美元以及约5,800万美元，以招股价区间中位数计，占IPO比重三成。
中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业，其他主要股东包括MIY、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。按2015年育肥猪产量计，该公司在中国生猪养殖市场排名第四。
该公司今天开始路演，预算于10月24日定价，11月1日在联交所挂牌上市，新股编号“1610”，上市保荐人为摩根士丹利以及摩根大通。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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