中粮肉食锁定三名基石投资者 拟筹高至26亿港元--销售文件

路透香港10月17日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司锁定三名基石投资者，IPO（香港首次公开发售）拟筹高至26亿港元。

文件显示，中粮肉食设定招股价区间为每股2-2.65港元，初步拟发售9.756亿股新股，集资19.51-25.85亿港元，主要用于扩建养殖及饲料设施、偿还贷款及扩大销售网络。

该公司锁定中国人寿集团、中国人寿富兰克林以及海尔集团为基石投资者，认购金额分为2,000万美元、1,000万美元以及约5,800万美元，以招股价区间中位数计，占IPO比重三成。

中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业，其他主要股东包括MIY、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。按2015年育肥猪产量计，该公司在中国生猪养殖市场排名第四。

该公司今天开始路演，预算于10月24日定价，11月1日在联交所挂牌上市，新股编号“1610”，上市保荐人为摩根士丹利以及摩根大通。（完）