上海福喜质疑监管部门关于“问题食品”说法

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透上海1月7日（记者 Adam Jourdan） - 上海福喜对上海市食品药品监督管理局将该公司召回产品称为“问题食品”提出异议，这在中国相当罕见，在中国，企业通常避免公开挑战监管部门。
去年7月，上海福喜被中国媒体曝光涉嫌用过期原料生产加工食品。
上海福喜周日（1月4日）发布公告称，去年9月主动从市场上召回上海福喜生产的所有产品，并已对所有召回产品进行无害化处理。
上海食药监局周日公告称，上海福喜的“问题食品”已销毁完毕。福喜对此说法提出异议。
上海福喜在福喜中国网站发布的声明中称：“相关主管部门在对这批产品没有进行任何检验和调查结果的情况下，便将之称为‘问题食品’，是毫无事实、科学和法理依据的。”
上海福喜表示，根据有关规定，“问题食品”指不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的食品，因此其此次所召回并销毁的产品不符合“问题食品”这一定义。（完）
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自从北京2014年启动香港与上海股市交易互联互通以来，香港和内地之间的“债券通”计划就传闻不断，但相关当局一直没有提供什么细节和时间表。(完)