上海福喜质疑监管部门关于“问题食品”说法

路透上海1月7日（记者 Adam Jourdan） - 上海福喜对上海市食品药品监督管理局将该公司召回产品称为“问题食品”提出异议，这在中国相当罕见，在中国，企业通常避免公开挑战监管部门。

去年7月，上海福喜被中国媒体曝光涉嫌用过期原料生产加工食品。

上海福喜周日（1月4日）发布公告称，去年9月主动从市场上召回上海福喜生产的所有产品，并已对所有召回产品进行无害化处理。

上海食药监局周日公告称，上海福喜的“问题食品”已销毁完毕。福喜对此说法提出异议。

上海福喜在福喜中国网站发布的声明中称：“相关主管部门在对这批产品没有进行任何检验和调查结果的情况下，便将之称为‘问题食品’，是毫无事实、科学和法理依据的。”

上海福喜表示，根据有关规定，“问题食品”指不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的食品，因此其此次所召回并销毁的产品不符合“问题食品”这一定义。（完）

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