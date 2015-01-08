上海福喜质疑监管部门关于“问题食品”说法

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月7日 - 上海福喜对上海市食品药品监督管理局将该公司召回产品称为“问题食品”提出异议，这在中国相当罕见，在中国，企业通常避免公开挑战监管部门。
去年7月，上海福喜被中国媒体曝光涉嫌用过期原料生产加工食品。
上海福喜周日（1月4日）发布公告称，去年9月主动从市场上召回上海福喜生产的所有产品，并已对所有召回产品进行无害化处理。
上海食药监局周日公告称，上海福喜的“问题食品”已销毁完毕。福喜对此说法提出异议。
上海福喜在福喜中国网站发布的声明中称：“相关主管部门在对这批产品没有进行任何检验和调查结果的情况下，便将之称为‘问题食品’，是毫无事实、科学和法理依据的。”
上海福喜表示，根据有关规定，“问题食品”指不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的食品，因此其此次所召回并销毁的产品不符合“问题食品”这一定义。(完)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用