《焦点》亨氏中国召回事件凸显食品追溯重要性

(本文由路透中文网编译并提供)

路透上海8月25日 - 美国亨氏（H.J. Heinz）在中国召回米粉事件，凸显中国本土企业和外资企业面临的一个重要挑战：在中国，如何对产品中不同来源的原料进行有效追溯？

亨氏上周向中国消费者道歉，并表示将完善可追溯食品安全管理体系。之前因浙江食品安全监管部门发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标，亨氏在中国召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉，公司经全面排查后认为事件原因是供应商提供的原料发生了偶发性带入。

中国经常爆发食品安全疑虑，外资品牌百胜 、麦当劳 、沃尔玛 和恒天然 近期均陷入食品安全丑闻，且这类事件对销售会形成重大冲击。

在欧美，农产品条形码追溯体系相当完善，但在中国则非如此。

一家专注中国食品和饮料行业的投资公司董事总经理David Mahon说：“在中国，目前食品还不能实现标准化可追溯，还有很长的路要走。”

美国食品技术协会（IFT）8月报告中，对中国食品可追溯体系以及监管的评级是“差”，是报告中约20个国家中评分最低的。

食品安全条形码中存储着包括产地农场、收获、种植、存储和运输日期等，意味着万一发生了任何问题，用户可以顺藤摸瓜地对涉及产品批次进行追溯，查明问题原因。

**食品追溯不完善**

一些企业已尝试在中国推广条形码追溯，譬如法国零售企业家乐福 去年推出了水果和蔬菜的条形码体系，但这尚未成为行业通行做法，因要贯穿整个供应链采用该体系的成本很高。

亨氏称已确定导致此次米粉召回的供应商和涉及原料，称要制定更严格的原料供应商监控和管理制度。

亨氏中国网站刊登的声明中称：“我们将继续完善‘从农田到工厂’的可追溯食品安全管理体系。”

记者联系亨氏寻求进一步置评，未得到回复。

中国消费者对食品安全非常敏感，尤其是涉及婴儿食品。

中国的土壤和水污染问题严重。麦当劳和汉堡王 等跨国公司称，已在中国采用严苛的检测和审计程序，以避免水和土壤污染导致食品被污染等问题。

**供应链碎片化**

中国的农业供应链往往呈高度碎片化，多数农场规模较小。

因此即便对供应商实施了严苛的审计，还是难以追踪供应链上的所有供应商，难免有些供应商会将合同分包出去以削减成本。

此外，业内人士称，虽然中国监管当局制定了严格的食品安全法规，但缺乏足够的人力资源去确保这些法规的执行。

中国一名业界高管说：“不是说中国没有这样的技术，只是供应链太过碎片化。”这名高管以前经营一家食品加工厂，为中国和海外的跨国公司供货。

他说，有一次，他公司发往日本市场的一批冷冻蔬菜被化学物质污染了，原因是一家接受了审计的、长期的供货商采用了一部分其他农场的产品。

他说：“供应链庞大，有时难免出现这样的情况：当别的供货来源价格更低的时候，有的供应商可能向这样的供货来源采购。就这样，一个人做错了事情，就导致产品被污染。”（完）