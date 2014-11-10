山东捣毁毒腐竹加工厂 七千余斤流入市场

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透上海11月10日 - 山东淄博警方近日接连捣毁两处毒腐竹加工厂，查出十几吨毒腐竹，其中7,000余斤已流入当地市场。
《上海日报》周一援引山东当地官媒报导称，为了使腐竹的韧性、色泽得到加强，生产者在腐竹中非法添加吊白块等有毒物质。
报导未提及涉事加工厂是否为当地大型企业或在华的全球连锁企业的供应商。
《齐鲁晚报》报导称，根据警方审讯，相关厂负责人廖某强，与身为技术工的堂兄弟廖某业、廖某友三人，于今年6月份来到临淄，经过一番选址后进行腐竹生产。
该报称，淄博市张店区公安分局刑侦十中队民警张勤超介绍，公安部门与食药监部门突击检查时发现，加工工具上污垢明显，车间地面肮脏不堪，储存室内地面上堆满成品，车间内弥漫着一股令人窒息的气味。
警方已经刑事拘留四人，查获成品腐竹10余吨。（完）
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