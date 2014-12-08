中国桶装纯净水四分之一不达标--报载

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透上海12月8日 - 《上海日报》周一报导称，中国食品监管机构的检测发现，近四分之一桶装纯净水不达标，很多产品细菌数超标。
上述检测结果突显中国在食品供应链控制上面临的挑战。
《上海日报》报导称，国家食品药品监督管理总局检测发现娃哈哈、怡宝和乐百氏等企业生产的桶装纯净水细菌含量超标。
娃哈哈在新华网发表声明称，该公司已经召回所有相关产品，并终止与其所称不合格产品来源水站的供应关系。
记者未能立即联系到怡宝和乐百氏对上述报导置评。
据《上海日报》报导，国家食品药品监督管理总局检测了2,088个批次的纯净水，发现其中23%不达标。多数产品属于细菌超标。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。