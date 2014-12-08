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时事要闻 | 2014年 12月 8日 星期一 14:30 BJT

中国桶装纯净水四分之一不达标--报载

路透上海12月8日 - 《上海日报》周一报导称，中国食品监管机构的检测发现，近四分之一桶装纯净水不达标，很多产品细菌数超标。

上述检测结果突显中国在食品供应链控制上面临的挑战。

《上海日报》报导称，国家食品药品监督管理总局检测发现娃哈哈、怡宝和乐百氏等企业生产的桶装纯净水细菌含量超标。

娃哈哈在新华网发表声明称，该公司已经召回所有相关产品，并终止与其所称不合格产品来源水站的供应关系。

记者未能立即联系到怡宝和乐百氏对上述报导置评。

据《上海日报》报导，国家食品药品监督管理总局检测了2,088个批次的纯净水，发现其中23%不达标。多数产品属于细菌超标。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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