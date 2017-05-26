中国食品出售小包食用油业务予中国粮油 专注酒品及饮料

路透香港5月26日 - 中国中粮集团的食品业务分支--中国食品(0506.HK)周五称，拟向同系的中粮控股(0606.HK)出售旗下“福临门”品牌小包食用油业务，以专注于酒品和饮料业务。

据公告，交易作价为10.5亿元人民币，交易完成后中国食品不再持有该项业务，并预计将录得一次性未经审核收益约10.073亿元。

中国食品表示，管理层经审慎考虑后认为，应当聚焦到发展潜力大、品牌属性强、毛利率高且盈利前景好的业务上，以加大股东回报。通过出售目标业务，使集团更加专注于酒品类和饮料业务，提升业务操作的专业水准进而提升整体盈利能力。

目标业务占中国食品去年度的持续经营业务收入比重38%及除税前溢利比重14.3%，于去年末的资产净值约4,270万元。

母公司中粮集团为中国国务院国资委辖下国有重点企业之一，随着国企改革舖开，各大央企均筹谋业务调整或重组，以提升效益。

本次交易受让方中粮控股主要从事农产品加工，包括油籽加工、生化和生物燃料、大米加工及贸易、小麦加工及啤酒原料等业务。

香港时间10:31，中国食品升2.58%，报3.18港元；中粮控股亦升1.4%，报3.63港元。（完）

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