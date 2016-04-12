中国计划到2050年成为足球一流强国

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月12日 - 《人民日报》周二报道称，中国公布足球中长期发展规划，计划到2050年成为足球一流强国。

该规划由发改委等部门编制，提出了三阶段目标。

第一阶段为2016-2020年，指标包括中小学生经常参加足球运动人数超过3,000万人。第二阶段为2021-2030年，目标包括让中国男足跻身亚洲前列。

第三阶段为2031-2050年，目标为“全力实现足球一流强国的目标，中国足球实现全面发展”。

中国队的国际足联排名为第81，上个月以2-0战胜卡塔尔队进入2018年世界杯亚洲区预选赛最后阶段。

2015年1月，中国以小组赛全胜的成绩打入在澳大利亚举行的亚洲杯1/4决赛。（完）