中国计划到2050年成为足球一流强国

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月12日 - 《人民日报》周二报道称，中国公布足球中长期发展规划，计划到2050年成为足球一流强国。
该规划由发改委等部门编制，提出了三阶段目标。
第一阶段为2016-2020年，指标包括中小学生经常参加足球运动人数超过3,000万人。第二阶段为2021-2030年，目标包括让中国男足跻身亚洲前列。
第三阶段为2031-2050年，目标为“全力实现足球一流强国的目标，中国足球实现全面发展”。
中国队的国际足联排名为第81，上个月以2-0战胜卡塔尔队进入2018年世界杯亚洲区预选赛最后阶段。
2015年1月，中国以小组赛全胜的成绩打入在澳大利亚举行的亚洲杯1/4决赛。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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