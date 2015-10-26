今年福布斯中国富豪榜出炉 资本市场及转型推动造富

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 2015年度福布斯中国富豪榜周一公布，大连万达集团董事长王健林重新夺回首富之位，财富从去年的132亿美元猛增至300亿美元。而阿里巴巴(BABA.N)董事长马云由去年的首富跌至第二位，腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾仍然排名第三。
福布斯新闻稿称，尽管中国经济增长放缓，股市泡沫破裂，且庞大的地方政府债务危如累卵，但排名前一百的中国富豪里有许多人的财富都超过了上年。2015年福布斯中国富豪榜上前一百名成员的财富总和从一年前的3,760亿美元跃增至4,500亿美元，增幅近20%。
“中国经济正处于结构性调整时期，从今年的榜单上不难看出与这种转型有关的造富活动和新商业机遇的迹象。”福布斯上海分社社长、福布斯中国富豪榜制榜人范鲁贤（Russell Flannery）说。
尽管今年中国股市发生大调整，但沪综指.SSEC仍较上年上涨近50%，科技服务、医疗保健和娱乐行业的增长推动着未来股价上涨和财富增加。互联网仍然是前几位大富豪的财富支柱，但消费类企业则是几家欢乐几家愁。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。