中国对美制汽车徵收双反税 展现更加强硬姿态

2008年4月20日在北京车展拍到的一款福特车型。 REUTERS/Victor Fraile

路透北京12月15日电---中美两国都在为明年贸易摩擦加剧做准备,值此之际,中国决定对美国越野车和其它大排量汽车徵收反倾销和反补贴税,颇具警告意味.

中国周三宣布该决定,开征税率从2%到22%不等.此举不太可能给美国汽车制造商带来太大痛苦,此举不太可能给美国汽车制造商带来太大痛苦, 因其在华销售汽车中,仅有一小部分从美国进口.

但是在中国贸易政策日渐承受压力的情况下,通过打击受到美国政府抒困的重要行业,中国就可以释放出立场强硬的信号,同时施压美国公司为其代言游说美国政府.

新西兰梅西大学(Massey University)国际商务学教授Usha Haley称:"这是在威胁美国公司,告诉它们最好说服自己的政府不要徵收更多关税,否则就可能导致贸易战争,并损害这些公司的在华业务."

"这是非常有效的方式."

就在中国祭出此举的同时,美国正改变自身战术,不再关注中国倾销廉价产品,而是向世界贸易组织(WTO)申诉中国支持国有企业违反该组织规定.

在就业问题成为心腹之患的当下,指责中国不公平竞争,将是美国政客在大选年青睐的手段之一.

美国第一份试图对中国钢管、编织袋和轮胎采取反补贴措施的申诉,遭WTO申诉委员会驳回,但为中国补贴国企这个更微妙的案子敞开了大门.

"美国准备好对中国贸易问题采取更强硬立场.华府正进行自上而下的评估,"安可顾问资深咨询师James McGregor说道.

"美国将攻击整个国企领域和难以量化的补贴行为."

在周四新闻发布会上,中国商务部发言人拒绝解释为何选择对汽车进口徵收双反税.

**摩擦加剧**

中国对美国汽车进口的怨声由来已久.

在美国总统奥巴马2009年11月访华前不久,中国就开始其调查这一问题,这明显是报复美国对中国生产用於油气行业的钢管徵收关税.

当时商务部表示,其在调查美国联邦政府和汽车产业基地密歇根州实施的激励和税收减免政策.

周三发布这份声明时,正值中国对美国调查中国是否对太阳能电池板厂商给予不公平补贴一事感到愤怒之际.但中国官员之前在贸易争端方面的经验已经认识到,美国企业可以成为打开美国市场的盟友.

最近几年,美国家禽行业积极游说,反对国会就与中国协商进口鸡肉熟食设下禁令,因为他们担心丧失中国这个获利颇丰的鸡腿市场.在中国爆出食品安全丑闻後,美国发布这道禁令.

中国的目标选择有限,因其不愿让中国消费者蒙受进口食品和原材料高涨,以免民众心生不满.

今年迄今,从美国进口的大豆和油籽总额是汽车的三倍,约为120亿美元.若棉花、化学品或谷物进口价格上涨,结果也只是推高中国的通胀.

但进口汽车主要对中国的富有阶层具有吸引力,他们对价格不是非常敏感.

在北京凯迪拉克经销店赏车的Liu Hongyan表示,"我认为这确实不会影响到我们这些人,也不会影响到那些购买进口车的客户,因为关税仅占价格的很小一部分,"他对路透表示."如果喜欢这辆车,就无所谓."

汽车厂商本身则更加脆弱,但他们的问题不是直接影响进口,进口在中国汽车销售中仅占9%的比例.

"克莱斯勒有点弱不禁风,因为该公司主要指望进口车型带动中国销售,但对通用和其他厂商的影响非常有限,因为进口仅占很小一部分,"行业谘询机构Ipsos大中华区研究部门副主观Sheng Ye表示.

而他们的弱点在於其在中国的业务,中国是全球最大的汽车市场,也是唯一增长的市场.

监管机构已经推迟批准扩产计划,除非汽车厂商同意转让品牌权和科技,因此大型厂商的日子都不会好过.(完)