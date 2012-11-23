“一个福特”策略可能在中国碰壁

福特选择生产全球统一的车型，而且主要针对欧洲设计，这样通过全球平台可以很快生产出汽车，稍加变动就能马上全球销售。但''一个福特''策略在中国并不成功，福特要提升在中国市场的份额，就必须针对中国消费者提供更多有吸引力且可负担的车型。图为福特车标。路透