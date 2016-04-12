中国发改委称核定境内外资银行2016年中长期外债规模为200亿美元

路透北京4月12日 - 中国国家发改委称，核定包括汇丰银行（中国）、星展银行（中国）等96家境内外资银行2016年的中长期外债规模一共为200亿美元。

发改委网站周二刊登的新闻稿指出，外债规模有效期为自批复之日起至2017年3月31日止。如核定的中长期外债额度不足，根据外资银行业务经营实际需要，可在今年12月31日前申请调增一次。

新闻稿并指出，在安排的中长期外债额度内，从境外借入1年期以上人民币资金，须提前将借款规模、期限、境外债权人等借款信息报国家发改委备案。

有关外资银行需要按季度报送外债执行情况，内容包括：业务经营情况，中长期外债发生额和余额，短期外债余额，中长期外债资金投向。

而有关省市发改委要加强对属地外资银行外债使用情况的事中事后监管，将外债使用情况作为下一年度核定外债规模的重要参考指标，确保外债资金用于国家鼓励发展的重点行业、重点领域和重点项目，有效服务实体经济和供给侧结构性改革。（完）

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