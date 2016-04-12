中国发改委称核定境内外资银行2016年中长期外债规模为200亿美元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月12日 - 中国国家发改委称，核定包括汇丰银行（中国）、星展银行（中国）等96家境内外资银行2016年的中长期外债规模一共为200亿美元。
发改委网站周二刊登的新闻稿指出，外债规模有效期为自批复之日起至2017年3月31日止。如核定的中长期外债额度不足，根据外资银行业务经营实际需要，可在今年12月31日前申请调增一次。
新闻稿并指出，在安排的中长期外债额度内，从境外借入1年期以上人民币资金，须提前将借款规模、期限、境外债权人等借款信息报国家发改委备案。
有关外资银行需要按季度报送外债执行情况，内容包括：业务经营情况，中长期外债发生额和余额，短期外债余额，中长期外债资金投向。
而有关省市发改委要加强对属地外资银行外债使用情况的事中事后监管，将外债使用情况作为下一年度核定外债规模的重要参考指标，确保外债资金用于国家鼓励发展的重点行业、重点领域和重点项目，有效服务实体经济和供给侧结构性改革。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。