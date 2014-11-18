商务部：10月实际使用外资85.3亿美元 同比上升1.3%

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京11月18日 - 中国商务部周二公布，10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%。
商务部新闻稿并公布，1-10月实际使用外资958.8亿美元，同比下降1.2%。
数据并显示，中国1-10月对外非金融类直接投资818.8亿美元，同比增长17.8%；10月对外非金融类直接投资69.2亿美元，同比下降12.2%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
2014年 金额 同比
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）
(发稿 沈燕/乔艳红; 审校 黄凯)
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