中国商务部称中国欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透北京3月2日 - 中国商务部发言人孙继文周四表示，中国政府欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业，将始终保护在华外国企业权益，但前提是依法合规。
他在商务部举行的新闻发布会上并称，韩国乐天集团与韩国政府签署换地协议作为萨德反导系统基地，严重损害中韩民意基础，一国安全不应建立在损害别国安全基础上。
针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华社周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。（完）
(发稿 陈君；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。