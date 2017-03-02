中国商务部称中国欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业

路透北京3月2日 - 中国商务部发言人孙继文周四表示，中国政府欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业，将始终保护在华外国企业权益，但前提是依法合规。

他在商务部举行的新闻发布会上并称，韩国乐天集团与韩国政府签署换地协议作为萨德反导系统基地，严重损害中韩民意基础，一国安全不应建立在损害别国安全基础上。

针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华社周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。（完）