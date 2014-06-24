中国商务部取消外商投资公司首次出资比例和最低注册资本限制

路透北京6月24日 - 中国商务部周二发布通知，决定取消对外商投资（含台、港、澳投资）的公司首次出资比例、货币出资比例和出资期限的限制或规定，同时除法律、行政法规以及国务院决定对特定行业注册资本最低限额另有规定外，取消公司最低注册资本的限制。

刊登在商务部网站的《关于改进外资审核管理工作的通知》并称，认缴出资额、出资方式、出资期限由公司投资者（股东、发起人）自主约定，并在合营（合作）合同、公司章程中载明。各级商务主管部门应在批复中对上述内容予以明确。

除国务院规定暂不实行注册资本认缴登记制的行业外，不再审核公司注册资本的缴付情况。

此外，商务部还规定，公司注册资本和投资总额的比例仍需符合《关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》及其他现行有效规定。

针对2014年3月1日前批准的外商投资事项，商务部称投资者应继续按原合同、章程的约定履行出资义务。

关于外资统计，商务部称，按规定将仍以实收资本为基础开展外资统计工作。

国务院此前发布通知，决定派出督查组，对政策措施落实情况，开展新一届政府成立以来的第一次全面督查。

6月25日至7月5日，各督查组将分赴国务院有关部门、单位和部分省（区、市）进行实地督查。 （完）

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(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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