今年对外工程承包新签合同额仍将实现增长--商务部副部长

路透北京3月16日电---中国今年前两个月对外承包工程新签合同额同比下降近两成,对此商务部副部长陈健周五对路透表示,此现象或为短期波动,预计2012年新签对外工程承包合同额仍将实现同比增长.

他并称,中国对外承包工程业务需进行结构调整,实现转型升级,不能再停留在数量和规模的增长上.

"今年来看,欧债还走不出来.但各国也认识到要拉动内需,发展经济,基础设施投资是个很重要的抓手."他在中国交通建设标准的外文版发布会後告诉路透.

不过他未透露具体的增长规模预计.

商务部数据显示,今年1至2月,中国对外承包工程业务完成营业额115亿美元,同比增长16.6%;但新签合同额144.8亿美元,同比下降18.5%.

而对於海外承包工程企业的具体转型方向,陈健认为,可以向海外工程的高端市场发展,包括工程设计咨询和BOT(建设-经营-移交)等.

不过他补充,这并不意味着整体放弃海外工程的低端市场,"有的还可以在低端上继续走,根据企业条件."

国内最大港口建设商--中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)董事长周纪昌亦在同一场合表示,中国企业不能总在工程施工的低端市场和产业链低端徘徊,目前正进入技术和资本的综合输出阶段.

2011年,中国对外承包工程企业完成营业额1,034.2亿美元,同期相比增长了12.2%.新签合同额为1,423.3亿美元,同比增长5.9%,增速略低於2010年的水平.(完)

--发稿 苏丹 审校 乔艳红

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