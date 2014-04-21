中国3月外汇占款增加1892亿元人民币--路透测算

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京4月19日 - 中国人民银行周五晚公布数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币，高于前月的1,282亿元。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，3月末金融机构外汇占款余额为293,851.92亿元；财政性存款余额为31,063.31亿元，较上月减少4,824亿元。
上述两项数据表明，3月份市场因此增加的流动性为6,716亿元。
以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
2014年3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12月 2,729 -14,603
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 黄凯；审校 张喜良)
(发稿 黄凯；审校 张喜良)
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