版本:
中国
中国财经 | 2014年 4月 21日 星期一 08:36 BJT

中国3月外汇占款增加1892亿元人民币--路透测算

路透北京4月19日 - 中国人民银行周五晚公布数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币，高于前月的1,282亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，3月末金融机构外汇占款余额为293,851.92亿元；财政性存款余额为31,063.31亿元，较上月减少4,824亿元。

上述两项数据表明，3月份市场因此增加的流动性为6,716亿元。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

2014年3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

(发稿 黄凯；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐