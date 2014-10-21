中国外汇占款增长放缓态势料延续--交行

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京10月21日 - 针对8月外汇占款出现绝对额下降，而9月外占由负转正。中国交通银行最新报告指出，银行代客结汇净额较多是形成9月新增外汇占款环比多增的一个重要直接原因。未来一个时期，中国贸易顺差总体趋于收窄，预计外汇占款增长放缓的总体态势将延续。
9月份金融机构外汇占款微增约11.4亿元人民币，环比多增323亿元，同比少增1,252亿元，余额同比增速7.05%。
交行报告指出，今年乃至未来一个时期，中国贸易顺差总体趋于收窄，人民币币值双向波动成为常态。加之中国鼓励境内企业加大对外直接投资以及美联储退出QE等因素的共同影响，跨境资本流动将呈流入和流出交替出现、波动加大的局面。
“这些因素导致今年以来中国外汇占款增速显着下降，并且外汇占款增长总体趋缓的趋势仍将延续。”报告指出。
报告指出，7、8月，货物贸易顺差较大，但实际净结汇呈下降态势，银行自身净售汇规模分别约为548.30和254.23亿元人民币，与代客净结汇规模基本一致。9月的外贸顺差收窄约1,160亿元人民币，但由于人民币升值预期增强，当月外汇存款下降约1,205亿元人民币，说明结汇意愿较强、结汇比例较高、结汇绝对量较大，导致外汇占款环比多增较多。
中国银行结售汇数据和外汇占款情况由央行不同部门统计发布，且存在一定时滞和口径偏差。当选取两年以上数据进行分析时，二者的相关性则十分显着。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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