一季度中国外币贷款继续减少 私人部门正加速去外币负债

路透北京4月15日 - 中国央行周五公布数据显示，一季度外币贷款减少216亿美元，同比少增557亿美元；一季度外币存款增加386亿美元，同比少增449亿美元。显示美元强势背景下，私人部门仍在继续去外币负债，以调整资产负债表。

一季度境内外币贷款减少的总量已接近2015年全年的一半水平，显示私人部分正在加速去外币负债，而外币存款仍在持续增加，显示藏汇于民的效应亦在延续。

央行数据显示，3月末，外币贷款余额8,088亿美元，同比下降11.6%。3月份外币贷款减少80亿美元，同比少增188亿美元。

3月末，外币存款余额6,660亿美元，同比下降4.0%。3月份外币存款增加107亿美元，同比少增89亿美元。

数据并称，2016年一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生11,369亿元、2,075亿元、2,610亿元、3,566亿元。

中国2015年外币存款增加167亿美元，外币贷款则减少502亿美元；当年人民币兑美元累计下跌4.46%，创有记录以来最大年度跌幅。分析人士普遍认为，除非贬值预期消退，否则私人部门调整资产负债表行为将持续进行。

中国央行副行长易纲此前称，中国央行在沟通人民币“参考”一篮子货币的信息上是成功的，在一篮子货币中美元仍占“相对较大”的比重，市场力道在人民币汇率中是首要因素，央行不希望看到人民币汇率出现严重高估，人民币接近均衡值，对人民币将保持稳定有信心。（完）