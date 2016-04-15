一季度中国外币贷款继续减少 私人部门正加速去外币负债

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透北京4月15日 - 中国央行周五公布数据显示，一季度外币贷款减少216亿美元，同比少增557亿美元；一季度外币存款增加386亿美元，同比少增449亿美元。显示美元强势背景下，私人部门仍在继续去外币负债，以调整资产负债表。
一季度境内外币贷款减少的总量已接近2015年全年的一半水平，显示私人部分正在加速去外币负债，而外币存款仍在持续增加，显示藏汇于民的效应亦在延续。
央行数据显示，3月末，外币贷款余额8,088亿美元，同比下降11.6%。3月份外币贷款减少80亿美元，同比少增188亿美元。
3月末，外币存款余额6,660亿美元，同比下降4.0%。3月份外币存款增加107亿美元，同比少增89亿美元。
数据并称，2016年一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生11,369亿元、2,075亿元、2,610亿元、3,566亿元。
中国2015年外币存款增加167亿美元，外币贷款则减少502亿美元；当年人民币兑美元累计下跌4.46%，创有记录以来最大年度跌幅。分析人士普遍认为，除非贬值预期消退，否则私人部门调整资产负债表行为将持续进行。
中国央行副行长易纲此前称，中国央行在沟通人民币“参考”一篮子货币的信息上是成功的，在一篮子货币中美元仍占“相对较大”的比重，市场力道在人民币汇率中是首要因素，央行不希望看到人民币汇率出现严重高估，人民币接近均衡值，对人民币将保持稳定有信心。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。