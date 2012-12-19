探究中国11月外汇占款意外减少之谜

作者/徐永

路透上海12月19日 - 中国公布的数字常令人雾里看花,数字背后的故事更需要大胆假设小心求证才能获得.最新公布的11月外汇占款即为一道难解的谜.

中国11月贸易及FDI顺差合计约279亿美元,未见有资本流出明显迹象下,外汇占款却负增长736亿元人民币,粗略计算后相当有逾2,400亿元蒸发.

尽管从表面看,外汇占款减少一定对应着资本外流,但从海外代付新规和跨境人民币结算的角度分析,或许能得到不同于资本外流的新解读.

市场人士预计,11月美元仍为净流入,加之中国央行不愿入场干预,有价无市导致了当月人民币大部分时间都陷于涨停的局面.

但流入的美元并没有留在银行体系,在银监会9月份正式下发《关于进一步规范同业代付业务管理的通知》（以下简称《新规》）后,海外代付作为企业延迟付汇的重要通道受阻,企业被迫加大当期购汇力度,推动了全口径金融机构外汇占款的减少.

"11月份外币存款减少19亿美元,但当期外币贷款仍然增长166亿美元,能支撑如此贷款规模,外汇极有可能仍然是净流入的."原中国国家外汇管理局资本司副司长陈炳才称.

但他指出,流入的美元并没有像以往留在银行体系而累积相当的存款规模,而是通过贷款或者当期付汇等渠道流出境内,导致外汇占款减少.

"当然这还需要国际收支平衡表支撑."他称.

中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席经济学家连平则表示,除此之外,今年海外收购兼并的专案较多,不排除部分大专案在11月份集中购汇付汇.

当然最终的答案,需要外管局本月稍后公布的结售汇和付汇资料进一步支撑.

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**谜底一:替补海外代付**

中国11月外汇占款数负增长让市场迷惑的原因源于诸多的矛盾:央行疑似干预与外汇占款负增长同时发生、外币贷款增加与外币存款负增长同时发生、贸易顺差+FDI增长与资本流出同时发生.

如此难以自圆其说的各种矛盾,随即令资本外流以及人民币贬值预期开始在市场蔓延,部分机构及人士还认为当前人民币升值有央行“诱多”嫌疑,并认为人民币中长期贬值开始.

中金报告也显示,从历史资料来看,外汇贷存差增量与金融机构外汇占款增量过去是高度正相关的;但是四季度以来两者的走势出现了显着的背离,大幅上升的外汇贷存差暗示着应该有更多的外汇占款增量.

而外汇占款实际增量减少与当期购汇激增,则或海外代付业务新规颁布有关.

"自从《新规》出来后,我们海外代付的规模就急剧下降,企业支付款项现在要么是当期购汇付汇,要么是存人民币贷美元,同时做一笔远期购汇锁定成本."上海一大型银行国际部负责人介绍.

海外代付是银行国际贸易融资领域流行多年的融资付款方式,由于境内外美元贷款利差,国内进口商在支付款项的时候,不是当期购汇支付,而是存入一笔保证金在国内银行,由银行委托其海外分行或者代理行代为当期支付款项,相当于海外行为国内企业做了一笔外币融资,到期由进口商支付本息给国内银行,国内银行再支付本息给海外行.

在这种代付业务中,国内委托银行因为表面上只提供了中间服务没有提供融资而不需要纳入资产负债表,而海外银行一般也是以同业借款的方式核算.按照外管局的规定,海外代付业务90天以上的才纳入国内银行的外债额度,因此90天以内的海外代付业务增速较快.

但代付这种规避额度的功能2011年开始从国际业务移植到境内人民币,形成大量表外的人民币同业代付,并最终引发银监会出台《新规》,同期要求海外代付业务也执行《新规》.

海外代付业务一般需要缴纳保证金,从央行金融机构外汇信贷收支表也可以部分窥见海外代付业务的起落,保证金存款从2011年年初的不足100亿美元增加到当年末的206.72亿美元,到8月份新规前夕高峰达到877亿美元,但之后就开始缓慢回落.

**谜底二:人民币跨境贸易结算**

受访银行人士介绍,除了海外代付受阻累积的当期购汇和贷款需求外,人民币跨境结算规模的扩大也部分影响了外汇占款的增加.

上海一家第一批叙做人民币跨境结算业务的外贸企业财务经理介绍,从去年末开始,该公司的出口收汇基本就不是在国内结汇,而是通过香港平台公司,兑换成人民币,再通过人民币跨境结算通道,回流国内.

该企业是上海大型外贸企业,每年进出口业务规模较大.银行人士介绍,去年末离岸人民币兑美元一度比在岸低1,000个基点以上,引发出口企业大量美元先在香港结汇,这样部分出口收汇被人民币取代,降低了外汇占款的规模.

"11月份离在岸的价格相差不大,这种套利目的的结汇可能性不大."前述银行国际部负责人介绍,11月份部分企业在香港结汇,应该是部分国内银行由于美元头寸累计过多而在结汇上有一些软性限制,当然他强调该行的结汇政策并没有任何限制.

值得注意的是,包括类似跨境人民币结算通道、点心债、RQFII等人民币回流管道.陈炳才认为,境外的人民币回收通道顺畅,也会降低目前人民币贬值预期以及资本外流的炒作,人民币的汇率决定更多依赖在岸市场.

虽然外汇占款减少与人民币贬值预期的关联性还有待商确,但基于基本面的良好预期,目前国内多数银行研究人士并不认同人民币的贬值预期.

中国建设银行行(601939.SS)(0939.HK)高级研究员赵庆明就表示,外汇占款的减少与贬值预期和资本外流的关联应该不大,海外代付的因素是否为主因也有待结售汇资料的进一步支撑.

而他更倾向的观点是,有一个第三方机构,也有可能是央行在11月份出手回收了美元."算上顺差和减少的外汇占款,估计就在2,000亿人民币左右,300亿美元就够了."他说.

"所以说,我一直觉得央行挖了个坑,把外汇藏起来了."赵庆明称.(完)