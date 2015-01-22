外管局：去年12月银行代客结售汇逆差扩至699亿元人民币

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局周四公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。
外管局国际收支司司长管涛今日在新闻发布会上称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。
刊登在外管局网站的数据显示，去年12月，银行结售汇逆差规模缩至571亿元人民币（等值93亿美元）。同期银行代客远期净结汇314亿元；截止12月末，远期累计未到期净结汇767亿元，较上月末继续下降。
2014年1-12月，银行累计结售汇顺差7,686亿元人民币（等值1,258亿美元）。其中，银行代客累计结售汇顺差9,568亿元；银行自身累计结售汇逆差1,882亿元。同期，银行代客累计远期净结汇3,427亿元。
数据并显示，2014年12月，境内银行代客涉外收付款逆差增至745亿元人民币（等值122亿美元）。2014全年，银行代客累计涉外收付款顺差2,479亿元人民币（等值405亿美元）。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年1
2月 2月
代客结售汇净额 -114 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328
（亿美元）
以亿元人民币计 -699 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658
代客收付款净额 -122 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83
（亿美元）
以亿元人民币计 -745 -403 -428 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911
代客远期结售汇净 51 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184
额（亿美元）
以亿元人民币计 314 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548
远期累计未到期结 125 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591
售汇净额（亿美元
）*
以亿元人民币计* 767 807 820 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607
注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选中国国家外汇管理局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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