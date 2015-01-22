外管局：去年12月银行代客结售汇逆差扩至699亿元人民币

外管局国际收支司司长管涛今日在新闻发布会上称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）