三季度末中国外债余额环比增8.5%--外管局

中国去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
* 9月末外债余额为6,971.64亿美元,较6月末增约8.5%
* 短期外债占比连续第十个季度上升,至72.81%
* 欧元债务占比升至7.21%
路透北京12月27日电---中国国家外汇管理局周二公布,9月末外债余额为6,971.64亿美元,较6月末增约8.5%,其中短期外债占比连续第十个季度上升.
从期限结构看,短期外债余额为5,076.25亿美元,占外债余额的72.81%,高於6月末的71.92%,延续自2009年一季度以来的持续持续上升趋势.
从短期外债构成看,2011年9月末,与贸易有关的信贷余额为3,749.96亿美元,占短期外债余额的73.87%.
外管局强调,"与贸易有关的信贷大多具有真实的进出口贸易交易背景,其增长与我国进出口贸易的增长基本上相适应,因此,这部分短期外债占比上升不会影响我国外债安全."
外管局副局长李超此前表示,中国短期外债占全部外债比重由2007年的52%上升到了今年11月的72%,远超过国际警戒线.未来推进资本项目可兑换中,需要对短期外债有特殊关注,进行必要的管理管制.
9月末登记外债余额为4,405.64亿美元,与贸易有关的信贷余额为3,749.96亿美元.
从币种结构看,登记外债余额中,欧元债务占比进一步上升,自6月末的4.09%升至7.21%;美元债务占比则降至75.81%,低於6月末的78.27%.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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