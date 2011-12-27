三季度末中国外债余额环比增8.5%--外管局

* 9月末外债余额为6,971.64亿美元,较6月末增约8.5%

* 短期外债占比连续第十个季度上升,至72.81%

* 欧元债务占比升至7.21%

路透北京12月27日电---中国国家外汇管理局周二公布,9月末外债余额为6,971.64亿美元,较6月末增约8.5%,其中短期外债占比连续第十个季度上升.

从期限结构看,短期外债余额为5,076.25亿美元,占外债余额的72.81%,高於6月末的71.92%,延续自2009年一季度以来的持续持续上升趋势.

从短期外债构成看,2011年9月末,与贸易有关的信贷余额为3,749.96亿美元,占短期外债余额的73.87%.

外管局强调,"与贸易有关的信贷大多具有真实的进出口贸易交易背景,其增长与我国进出口贸易的增长基本上相适应,因此,这部分短期外债占比上升不会影响我国外债安全."

外管局副局长李超此前表示,中国短期外债占全部外债比重由2007年的52%上升到了今年11月的72%,远超过国际警戒线.未来推进资本项目可兑换中,需要对短期外债有特殊关注,进行必要的管理管制.

9月末登记外债余额为4,405.64亿美元,与贸易有关的信贷余额为3,749.96亿美元.

从币种结构看,登记外债余额中,欧元债务占比进一步上升,自6月末的4.09%升至7.21%;美元债务占比则降至75.81%,低於6月末的78.27%.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网站(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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