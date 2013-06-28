中国3月末外债余额较去年末增280亿美元--外管局

路透北京6月28日 - 中国外管局周五公布，3月末外债余额7,649.68亿美元，较去年末外债余额（7,369.86亿美元）增加约280亿美元。

外管局新闻稿称，中长期外债（剩余期限）余额为1,992.93亿美元，短期外债（剩余期限）余额为5,656.75亿美元，其中，企业间贸易信贷占53.67%，银行贸易融资占19.48%，二者合计占短期外债（剩余期限）余额的73.15%。

外管局解释称，短期外债主要来自与贸易有关的信贷，具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与中国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。

2013年1—3月，中国新借入中长期外债118.09亿美元，偿还中长期外债本金72.29亿美元，支付利息6.36亿美元。中长期外债项下净流入资金39.44亿美元，同比增加7.66亿美元，增长24.10%。

从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占79.49%，欧元债务占6.51%，日元债务占6.14%，其他债务占7.86%。

此前，外管局表示，据初步计算，2012年中国外债负债率为8.96%；债务率为32.78%；偿债率为1.62%；短期外债与外汇储备的比例为16.33%，均在国际公认的安全线以内。(完)

欲了解详情，请点选中国外管局（here）

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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